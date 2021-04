Poison Control l'atypique shooter se dévoile un peu plus dans sa bande-annonce de lancement

Attendu pour le 16 avril prochain Poison Control, le shooter typé action très atypique de Nippon Ichi Software (Nis) vient aujourd'hui nous en mettre pleins les mirettes avec sa bande-annonce de lancement. Le titre est d'ailleurs d'ores et déjà précommandable sur l'eShop pour la modique somme de 39,99 euros.

Des esprits se retrouvent prisonniers de manifestations empoisonnées de leur propre désespoir, et seuls Poisonette et son Soul Mate sont capables de les purifier ! Aventurez-vous dans les différents Belles' Hells pour vaincre des ennemis, découvrir les récits d'âmes déchues et d'autres Poisonettes et vous frayer un chemin jusqu'au Paradis dans ce jeu d'action et de tir élégamment retors !