Plus de 7 tonnes de fausses cartes Pokémon saisies par la Douane Chinoise

Si il vous fallait une preuve de plus que l'hystérie collective autour des cartes Pokémon prenait des dimensions hallucinantes. Si à l'approche des fêtes de Noël et avec la monté de la spéculation il devient difficile de mettre la main de manière "normale" sur des paquets de cartes Pokémon, bon nombre de contrefaçons chinoises et d'autres pays inondent le marché, le tout généralement sponsorisé par des influenceurs peu regardant sur les produits qu'ils mettent en avant.

S'il n'est donc pas rare que les douanes mettent la main sur des cartes Pokémon contrefaites, la dernière saisie effectuée par les douanes chinoises à l'aéroport de Shanghai-Pudong risque de faire parler d'elle longtemps, avec pas moins de 7,6 tonnes de fausses cartes Pokémon saisies le lundi 22 novembre dernier, et prévues pour finir en Hollande. Au final c'est un total de 20 boîtes contenant chacune 400.000 cartes fabriquées dans la province de Qingdao qui seront finalement détruites.

Un coup dur qui aura on n'en doute pas de lourdes répercutions sur le fabricant de cette marchandise contre qui des poursuites sont entamées, et qui montre encore une fois à quel point l'hystérie autour de ces cartes peut amener à inonder le marché noir avec un nombre impressionnant de contrefaçons. En bref, même si la disponibilité des cartes Pokémon est des plus frustrantes, et que l'approche de Noël et le "travail" des scalpers ne facilite pas la tâche des collectionneurs de cartes de tout âge, ne tombez pas dans le piège des contrefaçons, et préférez rester sur l'achat de cartes officielles.