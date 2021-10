Il est toujours intéressant de voir un jeu de cartes vieux de plusieurs années évoluer avec de nouvelles mécaniques de gameplay. C'est notamment le cas du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, qui va voir ses mécaniques chamboulées avec l'Extension Épée et Bouclier – Poing de Fusion. En attendant de pouvoir découvrir les cartes dans le commerce à partir du 12 novembre , nous vous laissons découvrir deux premières cartes de cette extension ci-dessous.

Parés d’un soupçon de violet et de rose, les Pokémon ayant le style Poing de Fusion ont souvent des attaques concentrées sur le travail d’équipe et l’idée que l’union fait la force. Les Pokémon Poing de Fusion en bénéficient généralement lorsque d’autres Pokémon de ce style de combat sont en jeu. De plus, le style Poing de Fusion apparaît sur les cartes Dresseur et Énergie spéciale qui soutiennent les Pokémon avec ce style de combat particulier et permettent aux joueurs de construire un deck du style Poing de Fusion.

Épée et Bouclier – Poing de Fusion contient 25 cartes Poing de Fusion telles que Mew-VMAX, Genesect-V et Hoopa-V que vous retrouverez dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des collections spéciales. De plus, les Dresseurs peuvent jouer avec les cartes suivantes :

20 Pokémon-V et 13 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

8 Pokémon-VMAX

20 cartes Dresseur et 7 cartes Supporter entièrement illustrées

Une carte Énergie spéciale

Les Dresseurs souhaitant jouer avec cette extension avant sa sortie officielle pourront se procurer un Boîtier Stratégies et Combats Épée et Bouclier – Poing de Fusion dans les magasins participants à partir du 30 octobre 2021. Le Boîtier Stratégies et Combats Épée et Bouclier – Poing de Fusion contient quatre boosters Épée et Bouclier – Poing de Fusion, un pack Évolution de 23 cartes qui comprend des cartes clés de l’extension actuelle et d’extensions précédentes, dont une parmi quatre cartes promo à illustration alternative, et une page d’astuces pour bâtir un deck.