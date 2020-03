Plein d'annonces pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Il y a une semaine, on vous partageait un leak concernant une possible date de sortie pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, et ce dernier s'avère ce jour bel et bien vrai. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition vient d'officialiser sa date de sortie au 29 mai 2020 . Le trailer nous dévoile également le contenu de l'édition collector du jeu, qui sera composée chez nous des éléments ci-dessous :

Un SteelBook

Un disque avec la musique du jeu

Un code pour télécharger le disque du jeu

Un poster carré

Un artbook de 256 pages qui détaille la création du jeu

On en apprend également plus sur le chapitre épilogue inédit. Nommé "Xenoblade Chronicles : Un avenir commun", il vous emmènera explorer l'épaule de Bionis, à la recherche de la capitale. Le système de jeu a également été repensé et amélioré, et plusieurs musiques du jeu ont été ré-enregistrées.

