PlatinumGames dévoile un artwork pour les 11 ans de MadWorld

Figurant dans le top 3 des jeux les plus violents sur Nintendo Wii depuis sa sortie le 10 mars 2009 , le titre de PlatinumGames et SEGA MadWorld a fêté ce 10 mars 2020 son 11ème anniversaire. Si aucune annonce concernant un remaster sur les consoles actuelles semble être au programme, le character designer Masaki Yamanaka a tenu a célébrer cet évènement avec un nouvel artwork dédié au héros du jeu : Jack.

Et pour ceux n'ayant pas connu le jeu lors de son lancement en 2009, nous vous laissons apprécier ci-dessous son trailer de lancement, qui avait su faire mouche entre son univers entièrement réalisé en noir et blanc, où seules les giclées de sang viennent colorer l'image. En prime notre vidéo de gameplay en français.

March 10 is the anniversary of MadWorld's original release! Eleven years ago today, we left Nintendo Wii systems across North America black, white and red all over.

Masaki Yamanaka, MadWorld's lead character designer, marks the occasion with this new artwork of Jack! #MadWorld pic.twitter.com/zpQtAA49bn