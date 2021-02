DOGWORLD, un run-and-gun qui a du chien, en approche sur Nintendo Switch

Véritable mix entre un Run-and-Gun et un Metroidvania, DOGWORLD vient d'annoncer son arrivée sur Nintendo Switch pour le 18 mars prochain . Tout premier jeu du jeune studio de développement Lateralis le titre semble tirer ses inspirations du fameux jeu-Pegi 18 de Sega sorti sur la Nintendo Wii Madworld, qui est notamment connu pour son extrême violence et son univers en trois couleurs, dans lequel seul le rouge du sang tâche l'esthétique noir et blanc. DOGWORLD semble, en plus de mêler les genres et de s'inspirer du jeu de Sega, posséder son propre univers assez loufoque rempli de chiens. Retrouvez ci-dessous quelques informations supplémentaires sur le titre ainsi que sa toute première bande-annonce.

Tirez, sautez, et glissez pour frayer votre chemin au travers d'un monde détruit, à la fois mystérieux et rempli de chiens. Vous devrez combattre une IA nommée Daddy pour sauver l'humanité de ses griffes. Obtenez de nouvelles armes, améliorer les pour les rendre plus puissantes, explorer des ruines et tentez de percer les secrets de ce monde. Vous rencontrerez aussi d'étranges personnages au cours de votre aventure. Après un événement catastrophique sur Terre, l’humanité est dirigée sous terre, dans des nacelles pour garantir la sécurité des humains. On vous a dit que le monde à la surface était dangereux, inhabitable, et que vous n'êtes en sécurité qu'à l’intérieur des nacelles. Mais après un étrange accident, vous vous retrouver propulsé à la surface. Celle-ci est intacte et la vie suit son cours sauf que tous ses habitants... ne sont que des chiens. Dont certains qui parlent. Explorez un monde où toutes les créatures vivantes sont des chiens

Glissez pour esquiver les ennemis et les projectiles

Découvrez de nouvelles capacités pour vous aider dans votre voyage

Vivez une aventure où les niveaux de plateformes et les combats se mêlent

Collectez et améliorez des armes très puissantes

Affrontez une multitude de boss redoutables

Caressez des chiens

Un univers en Pixel Art avec de la musique 8-bit ​

