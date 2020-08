PlatinumGames fête le premier anniversaire d'Astral Chain

Il y a un an, Nintendo et PlatinumGames créaient la surprise avec Astral Chain, une exclusivité Nintendo Switch globalement bien reçu par la presse et les joueurs (voir notre test) et qui, d'ailleurs, fait désormais partie des million-sellers de la console. Pour marquer le coup, Takahisa Taura, le réalisateur du jeu a publié sur Twitter un message de remerciements aux joueurs accompagné par deux illustrations festives du concept artist Yuki Suda et du scénariste Akiteru Naka. Retrouvez ce post ci-dessous accompagné des illustrations et des photos d'un super gâteau réalisé pour l'occasion.

ASTRAL CHAIN concept artist Yuki Suda and scenario writer Akiteru Naka drew these illustrations to celebrate the game's first anniversary! It's made me extremely happy to see so many people playing ASTRAL CHAIN over the past year. Thank you very much!#ASTRALCHAIN pic.twitter.com/IqfJfzmKc9