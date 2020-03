Platinium Games déclare qu'il n'y a "rien à craindre" pour le développement de Bayonetta 3

Décidément Platinium Games fait encore et toujours l'actualité ! Après l'histoire autour du Kicktarter du remaster de The Wonderful 101 et la révélation de Project GG, c'est désormais au tour de Bayonetta 3 de briller, le temps d'une interview. Ainsi, c'est à la fin d'une interview de Inaba et Kamiya au PAX East 2020 que le développement de Bayonetta 3 a été abordé, le temps d'une courte question, que vous pouvez découvrir ci-dessous

Avant de partir, pouvez-vous faire cette chose où vous me dites que le développement sur Bayonetta 3 se passe bien et qu'il n'y a rien à craindre? Inaba: (Rires.) Il n'y a rien à craindre du tout. Aucune raison de s'inquiéter. Tout va très bien. Vraiment, il n'y a rien à craindre.

Néanmoins, cela fait désormais plus de 2 ans que Bayonetta 3 a été dévoilé, et aucune information sur le jeu n'a été dévoilée depuis. Peut-être lors du prochain Nintendo Direct, qui ne devrait plus tarder.

