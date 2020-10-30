Pikmin 3 Deluxe - Une nouvelle fiche produit à destination de la Nintendo Switch 2

Sorti initialement en 2013 sur WiiU, puis sur Nintendo Switch en 2020 dans une version Deluxe, Pikmin 3 va apparemment avoir le droit à une nouvelle version à destination de la Nintendo Switch 2. Une nouvelle fiche produit est en effet apparue sur la plateforme de notification PEGI. Cette dernière indique une sortie sur Nintendo Switch 2 le 28 Décembre 2025. Si vous regardez sur l'eShop à l'heure actuelle, il n'y a pas de Nintendo Switch 2 Édition actuellement proposée, ni de nouvelle mise à jour, mais si cela se concrétise dans les prochains jours, les joueurs auront l'occasion de (re)découvrir Pikmin 3 Deluxe dans de meilleurs conditions grâce au boost proposé par la Nintendo Switch 2. Affaire à suivre.