Pikmin 1 et 2 reviennent en HD sur Nintendo Switch

Annonce surprise et shadowdrop de ce Nintendo Direct, les deux premiers opus de la saga Pikmin viennent rejoindre les deux derniers dans le catalogue Nintendo Switch. D'ores et déjà disponibles au prix de 29,99 euros chacun ou bien de 49,99 euros ensemble par lot (soit une économie de 9,99 euros en achetant les deux en même temps) ces deux jeux sont des classiques de l'ère Nintendo Gamecube revisités au goût du jour. Améliorés graphiquement au standard de la Haute Définition, les deux Pikmin vous permettront de découvrir ou redécouvrir ces classiques. Une version physique réunissant les deux jeux dans une seule cartouche débarquera le 22 septembre prochain en magasin ou sur le My Nintendo Store. Des captures d'écran des deux jeux sont disponibles en fin d'article.

