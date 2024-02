Piczle Cross: Story of Seasons est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes du genre adorer les picross (ou logigraphes) et que l'univers de Harvest Moon / Story of Seasons vous passionne, vous avez forcément dû voir passer ces derniers jours l'annonce de Piczle Cross: Story of Seasons sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent au prix de 9,99€ l'eShop de la console, ce sont plus de 300 casse-têtes qui vous attendent, tous basés sur la licence de simulation de vie de ferme de Marvelous. Nous avons d'ailleurs eu la chance de recevoir le titre en avance, et nous avons également publié un test dédié.

Les logigraphes Piczle rencontrent l’univers de Story of Seasons Profite d’un moment de détente et laisse-toi séduire par le charme bucolique de Story of Seasons tout en stimulant tes neurones avec des puzzles classiques. Villageois, célibataires, outils, cultures, animaux et améliorations apparaissent sous forme de logigraphes pour d’innombrables heures de réflexion ! Logigraphes sans fin Avec 350 puzzles puisant dans divers éléments de Story of Seasons, tu vas pouvoir te mettre au vert et te creuser les méninges ! Développe ta ferme Termine les puzzles pour faire avancer les saisons, développer ta ferme, faire apparaître du bétail et faire pousser tes cultures. L’union fait la force 5 collages de puzzles à débloquer mettent à l’honneur les festivals de Story of Seasons en combinant des douzaines de logigraphes pour former une image plus grande. Chacun sa façon de jouer ! Fidèle à la tradition, Piczle Cross: Story of Seasons te propose une ribambelle d’options pour une séance de réflexion sur mesure. Selon tes envies, tu pourras masquer le minuteur, faire corriger tes erreurs, définir le thème de ton choix, personnaliser l’affichage des conditions validées... Joue comme il te plaît ! Explore l’almanach Si tu termines certains puzzles, tu auras accès à de nouvelles entrées dans l’almanach du jeu qui compte plus de 100 pages. C’est l’occasion de rendre hommage aux animaux et aux personnages des jeux Story of Seasons ! Statistiques détaillées Les statistiques et les succès te permettent de suivre ta progression. Recommence un puzzle pour améliorer ton temps ou affûte tes compétences en désactivant certaines aides.