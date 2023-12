Piczle Cross: Story of Seasons annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateurs de picross et que vous aimez la saga Story of Seasons, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur Piczle Cross: Story of Seasons. Annoncé par le studio Rainy Frog sur Nintendo Switch et PC, le titre sortira le 27 février prochain sur l'eShop au prix de 9,99€, et proposera plus de 350 picross (ou nonogrammes) à résoudre. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

La recette du succès

La série Piczle, acclamée par la critique, redéfinit le genre des casse-tête logiques depuis plus de dix ans. Grâce à une histoire riche et à des personnages attachants, chaque titre Piczle offre aux amateurs de casse-tête bien plus que de simples puzzles. Du monde et de l'histoire de Piczle Cross Adventure, acclamé par la critique, à la collection Piczle Puzzle & Watch, inspirée du rétro LCD, en passant par les profondeurs de Piczle Lines 2 : Into the Puzzle Verse, Piczle propose des expériences de casse-tête logiques uniques en leur genre.

Piczle Cross : Story of Seasons perpétue cette tradition et cette formule gagnante en offrant non seulement l'expérience de nonogramme la plus riche en fonctionnalités et la plus agréable qui soit, mais aussi en rendant hommage à la série de jeux sur la vie à la ferme préférée de tous !

Dans Piczle Cross : Story of Seasons, les joueurs font l'expérience de casse-tête logiques à base de nonogrammes qui rendent hommage à la série de jeux de vie à la ferme bien-aimée en faisant travailler leurs méninges avec des casse-tête logiques classiques. Les villageois et célibataires préférés, les outils et les récoltes, les animaux et les améliorations sous forme de nonogrammes vous procureront d'innombrables heures de casse-tête !

Des nonogrammes à n'en plus finir

Avec plus de 350 puzzles reprenant les principaux éléments de Story of Seasons, vous aurez l'embarras du choix ! Les variations de puzzles incluent des nonogrammes représentant les animaux de la ferme de la série, les cultures saisonnières, les villageois et, bien sûr, vos célibataires et bachelorettes préférés !

Plus grand ensemble

Cinq puzzles à débloquer célèbrent les festivals de Story of Seasons en combinant des dizaines de puzzles pour former une image plus grande. Chaque puzzle de collage combine des dizaines de nonogrammes individuels qui se déverrouillent chacun pour faire partie d'une plus grande toile célébrant vos festivals préférés !

Explorez l'Almanach

En résolvant des puzzles spécifiques, vous débloquerez des entrées dans l'almanach de plus de 100 pages du jeu qui célèbre tous vos personnages et bestioles préférés des jeux Story of Seasons.

Jouez à votre façon !

Fidèle à la série Piczle, Piczle Cross : Story of Seasons offre l'expérience la plus riche en fonctionnalités et en options disponibles pour adapter l'expérience de jeu à la convenance des joueurs. Qu'il s'agisse de cacher le chronomètre ou de corriger les erreurs, de choisir les thèmes des puzzles ou de gérer la façon dont les indices complétés sont marqués, jouez exactement comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer !