Petit Island - Le RPG cosy sortira mi-novembre sur Nintendo Switch

Déjà dévoilé par SOEDESCO et Xelo Games, Petit Island proposera aux joueurs une aventure cosy sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si nous n'avions pas encore de date de sortie à l'heure actuelle, le développeur et l'éditeur viennent de confirmer que l'édition dématérialisée sera disponible à partir du 14 novembre prochain sur Nintendo Switch. Des versions physiques seront également de la partie mais sortiront à une date ultérieur. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Petit Island Bienvenue sur la magnifique île tropicale de Petit Island ! Revivez les aventures de jeunesse de votre grand-père en explorant l'île et en capturant de magnifiques photos dans ce jeu d'exploration photographique en monde ouvert qui fait chaud au cœur. Préservez ses souvenirs avant qu'ils ne s'effacent ! Caractéristiques principales Explorez une île ouverte remplie de secrets anciens, de trésors cachés, d'une faune unique et de communautés dynamiques.

Rencontrez les personnages excentriques et intéressants de l'île au cours de votre voyage.

Aidez Grandpaw à revivre ses jours d'aventure en capturant des lieux nostalgiques avec votre appareil photo.

Personnalisez votre personnage félin pour qu'il reflète votre style et votre personnalité uniques grâce à de nombreuses options.