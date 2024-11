Petit Island - L'adorable jeu d'exploration est disponible sur Nintendo Switch

Alors que les températures tombent en flèche et que les médias se demandent comme chaque année ce qui provoque ces variations étranges (spoiler: c'est l'hiver!) SOEDESCO vous propose de vous réchauffer avec son nouveau jeu d'exploration tout mignon dénommé Petit Island. Développé par Xelo Games, le titre est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents en dématérialisé, mais également en version physique.

Petit Island est un adorable jeu d'Exploration narratif en monde ouvert qui se déroule dans un merveilleux paradis tropical ! Emboîtez la patte de Lily dans sa quête pour redécouvrir les aventures méconnues de son Papichat, un chat autrefois plein de fougue et d'audace.

Dans sa jeunesse, Papichat était un chat à la curiosité et au courage inépuisables, La tête pleine d'histoire et d'experiences, il a passé sa jeunesse à explorer les îles et à vivre de nombreuses aventures. Mais depuis, il est parti vivre en ville et a laisse derrière lui ses années d'aventure.

Au crepuscule de sa vie, les souvenirs de Papichat commerncent à s'estomper. Il n'en reste plus que des gragments d'histories, certaines qu'il a racontées à Lily, sa petite-fille bien aimée, d'autres qui sont restées consignées dans son vieux journal, sur lequel elle vient de remettre la patte. Pouvez-vous aider Papichat à se remémorer le passé tout en découvrant votre côté aventureux ?

Caractéristiques :