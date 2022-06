Petit Island - L'open world de Xelo Games se dévoile en vidéo

Développé par Xelo Games, Petit Island se présente comme un jeu coloré en open world, à destination de la Nintendo Switch et autres supports concurrents. Si SOEDESCO nous a offert le premier teaser du jeu que vous retrouverez ci-dessous, nous ne sommes pas encore prêts de poser nos mains dessus, Petit Island n'est pas attendu avant 2024 , ce qui laisse encore une bonne marge de manœuvre au jeu pour subir quelques modifications.

A propos de Petit Island

Autrefois, Grandpaw était un chat courageux et aventureux. Homme d'histoires et d'expériences, il a passé sa jeunesse à explorer de nombreux endroits et à partir à l'aventure. Il a laissé ses jours d'aventure derrière lui et raconte maintenant des histoires de ces aventures à sa petite-fille, Lily.

Mais maintenant qu'il a vieilli, les souvenirs de Grandpaw commencent à s'estomper. Il est temps pour vous, en tant que Lily, de partir en quête et de revivre les souvenirs que grand-père a laissés dans son journal. Pourrez-vous aider grand-père à se souvenir de son passé et découvrir le nouvel esprit d'aventure qui sommeille en vous ?

Caractéristiques

Explorez la petite île

Passez le meilleur moment de votre vie ! Découvrez des trésors cachés et des animaux sauvages sur l'île. Les villages et les villes ont aussi beaucoup à offrir, alors profitez-en tant que vous le pouvez !

Capturez des souvenirs

Aidez votre grand-père à se souvenir de ses jours d'aventure en capturant des endroits nostalgiques de l'île avec votre appareil photo. Prenez de nombreuses photos avec les habitants, les touristes, les animaux et tout ce que vous pouvez sur l'île !

Rencontrez de nouveaux amis et des touristes locaux

Apprenez à connaître les personnages excentriques et intéressants de l'île au fil de votre voyage ! Liez-vous d'amitié avec la communauté pour gagner sa confiance - grattez leur dos, et ils vous gratteront le vôtre !

Faites-vous remarquer

Personnalisez votre apparence au gré de vos envies ! Grâce à de nombreuses options, tu peux être exactement comme tu le souhaites.