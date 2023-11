Persona 5 Tactica nous dévoile l'art du combat dans un nouveau trailer

Joker est de retour avec ses camarades les Voleurs Fantômes de Cœurs pour un nouveau spin off dérivé du RPG désormais culte Persona 5. Dénommé Persona 5 Tactica, ce Tactical-RPG va vous demander un brin de réflexion supplémentaire pour venir à bout des nouvelles menaces qui vous attendent. Afin de vous préparer de la meilleure manière possible, ATLUS vous propose de découvrir un nouveau trailer mettant en avant les différentes techniques de combat et autres stratégies à maîtriser. Pour rappel, Persona 5 Tactica sera officiellement disponible à partir du 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, en versions physique et dématérialisée.

Cette vidéo permet aux fans de découvrir davantage de détails sur les différentes techniques de combat, les stratégies à établir face à chaque ennemi, la fusion des Personae ainsi que la création de nouvelles armes. ATLUS nous livre également des informations sur les Sub-Personae, pouvant maximiser les compétences de chaque membre de l’équipe et apporter du challenge sur le champ de bataille.