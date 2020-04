Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers - une sortie occidentale prévue pour cette année ?

Si vous ne le savez peut-être pas, la fin du mois de mars signe la fin de l'année fiscale en cours pour beaucoup d'entreprises. L'occasion pour les investisseurs mais aussi le public d'avoir un aperçu de la santé financière des entreprises, et de leurs projets pour la nouvelle année fiscale.

Aujourd'hui nous nous sommes penché sur le bilan annuel de Koei Tecmo, une entreprise japonaise qui est surtout reconnue pour les jeux vidéo de genre musou. Vous ne le savez peut-être pas mais la firme a développé le tout récent Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sorti le 20 février 2020 uniquement au Japon. Dans la déclaration 2019-2020 de l'entreprise, le titre est mentionné, et grâce à la traduction d'un utilisateur de Twitter nous pouvons voir que Koei Tecmo n'en a pas terminé avec Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Est-ce qu'une localisation en Occident serait finalement en préparation ?

Rappelons-le, Persona 5 Royal a mis plus de 5 mois pour à arriver en occident. Est-ce que le même scénario pourrait se reproduire pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers ? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire.

Koei Tecmo's FY19 ended up better than FY18 mainly thanks to RTK strategy game (2nd in mobile list) being successful

-Overseas sales become even bigger: 37% for overall & 71.9% for physical sales

-More profit in digital downloads (Nioh 2 etc) & DLC (DOA6)https://t.co/qKIOzQoeQ2 pic.twitter.com/DPc518h42I