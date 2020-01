Persona 5 Scramble s'offre un nouveau trailer explosif

Atlus nous offre aujourd'hui un nouveau trailer de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, qui est on le rappel la rencontre entre Persona 5 et le genre Musou si cher au studio Omega Force.

En plus de sa bande-son toujours aussi dynamique et des nombreuses phases de gameplay nous permettant d'en apprendre toujours plus sur le titre, la vidéo se conclut avec un rappel de la date de sortie japonaise, toujours maintenue au 20 février 2020 . Atlus n'a décidément pas de pitié envers les joueurs occidentaux, toujours dans l'attente d'une date de sortie dans nos contrées.

Afin de prendre votre mal en patience, visionnez à loisir cette nouvelle vidéo, en attendant des nouvelles d'Atlus et de Koei Tecmo.