Persona 4 Arena Ultimax : jetez un coup d'œil aux nouveaux challengers

Fidèle à elle-même, la saga des Persona s'offre aujourd'hui une bande-annonce trois quarts Anime, un quart gameplay pour son jeu de combat Persona 4 Arena Ultimax qui débarquera sur Nintendo Switch (à défaut d'avoir porté un véritable épisode de Persona sur la console hybride) le 17 mars prochain . Originellement sorti en 2013 dans les salles d'arcade, puis une année plus tard sur Xbox 360 et Playstation 3, ce jeu de combat qui fait suite aux événements de Persona 4 revient aujourd'hui sur Steam, Playstation 4 et Nintendo Switch afin qu'une nouvelle génération puisse tester son habileté à combattre.

Les enjeux sont Ultimes, la tension est Maximale et le combat est ULTIMAX ! Découvrez le dernier arrivé de la série à succès Persona™ 4 avec une subtilité de taille : les héros affrontent les Shadows dans le grand tournoi P-1 CLIMAX ! Informations principales : La version Ultimax inclut tous les contenus sortis à ce jour pour Persona™ 4 Arena, y compris son mode histoire.

Un casting XXL avec les combattants préférés des fans de Persona™ 3 et leurs versions “Shadow” offrant de nombreux styles de jeux différents.

Dual audio : choisissez entre les voix japonaises et américaines.