Persona 3 Reload vise les 60 FPS avec sa màj 1.03 sur Nintendo Switch 2

Sorti le 23 octobre dernier sur Nintendo Switch 2 en éditions physique et en dématérialisé sur Nintendo Switch 2, Persona 3 Reload vient de s'offrir une nouvelle mise à jour. Le patch 1.03 va permettre aux joueurs de bénéficier d'une amélioration des performances. Si le jeu n'atteint pas encore à l'heure actuelle les 60 FPS constants en mode docké, il sen rapproche davantage ce jour en mode salon. Des améliorations générales de la stabilité du framerate ont également été apportées pour offrir une meilleure expérience globale aux joueurs. Pour les fêtes de fin d'année, Atlus a également mis Persona 3 Reload en promotion à -15% sur l'eShop.

Notes de mise à jour de la version 1.03 de Persona 3 Reload Mode Performance (disponible uniquement en mode TV) – vise 60 FPS

Mode TV et Mode portable – stabilité du framerate améliorée

Source : Nintendo