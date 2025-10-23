Persona 3 Reload est disponible sur Nintendo Switch 2

Déjà sorti en 2024 sur supports concurrents, c'est au tour de la Nintendo Switch 2 d'accueillir Persona 3 Reload, la version remise au goût du jour du jeu original sorti en 2008. Pour cette occasion, nous vous laissons visionner la bande-annonce de lancement du jeu ci-dessous. Nous concernant, nous vous préparons un test dédié à paraître dans les prochaines semaines dans nos colonnes. Et pour ceux qui aimeraient découvrir le jeu dès à présent, nous rappelons qu'une démo est disponible sur l'eShop de la console.

Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante du RPG emblématique, remise au goût du jour avec un système de combat repensé, des graphismes dernier cri et une bande-son améliorée comprenant un nouveau doublage anglais. Récipiendaire de la Récompense d'excellence aux Japan Game Awards 2024, Persona 3 Reload a reçu les éloges des critiques et des fans, avec plus d'un million de copies vendues en une semaine lors de sa sortie originale.

De plus, à partir du 23 octobre, tous les joueurs de Persona 3 Reload sur les plateformes prises en charge auront la possibilité de télécharger les nouvelles musiques ajoutées à la bande-originale du jeu sous la forme d'un patch gratuit. Avec des performances vocales de Yumi Kawamura, le patch contient huit pistes supplémentaires venues du Persona 3 original, étoffant l'offre de musiques disponibles dans le Tartare.