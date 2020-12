Princesse Peach et Toad croisés en mascottes dans les allées du parc d'attraction Super Nintendo World

Si Super Nintendo World, le premier parc d'attraction Nintendo n'ouvrira ses portes que l'année prochaine au Japon, Nintendo a décidé de faire une communication mondiale et donc de s'adresser à la terre entière. C'est ainsi qu'un Nintendo Direct spécial nous a permis, récemment de faire un premier tour dans les allées du parc en compagnie de Shigeru Miyamoto (voir détails ici.) Depuis, d'autres images ont envahi le net, en provenance notamment de divers médias japonais nous permettant de découvrir de nouveaux détails. Ainsi, si jusqu'à présent nous n'avions vu que les mascottes Mario et Luigi (et remarqué au passage qu'elles pouvaient cligner des yeux et même lancer quelques phrases de dialogue préenregistrées- Mama mia) il semblerait que la princesse Peach et Toad deviendront à leur tout le cauchemar (ou le rêve, soyons positif) d'acteur en quête de rôles ! Et que donc Mario et Luigi ne seront pas les seules mascottes à arpenter les allées du parc même si l'info n'a pas encore été partagée officiellement. Retrouvez les images des deux personnages sur cette page. Pour plus d'images inédites, rendez-vous sur le site Theme Parx.

Pour rappel, le Super Nintendo World ouvrira officiellement ses portes le 4 février 2021 au Parc Universal Studio Japon.

Source : Themeparx