PATAPON 1+2 REPLAY - Le gameplay se dévoile dans une nouvelle vidéo

En avant, marche ! En attendant la sortie le mois prochain de Patapon 1+2 Replay, compilation des deux premiers opus de la licence éponyme, Bandai Namco nous propose une nouvelle vidéo axé sur le gameplay si particulier du titre, qui vous mettra dans le rythme dans tous les sens du terme. Pour rappel, Patapon 1+2 Replay est attendu pour le 11 juillet sur Nintendo Switch et supports concurrents, et une version physique sera également proposée en Europe.

Il existe quatre types de tambours dans le jeu, PATA, PON, DON et CHAKA, et les combiner différemment crée des actions telles que « Protéger », « Attaquer », « Avancer » et plus encore. Le mode Fièvre peut également être activé en enchaînant des combos qui boosteront les attaques des Patapons et donneront la possibilité de jouer le « Juju Rhythm » pour tirer parti de la météo. Les joueurs devront constituer leur équipe parfaite en choisissant parmi les différentes classes de Patapons et en les améliorant en combinant les objets acquis. Il y a plus de 400 types d'équipement disponibles dans les niveaux et des mini-jeux pour construire l'unité la plus forte et mener la tribu à la victoire.

PATAPON 1+2 REPLAY est également doté de nouvelles fonctions d'assistance qui conservent l'attrait des jeux originaux, tout en améliorant visuellement le gameplay et en le rendant plus accessible. Désormais, les joueurs pourront profiter de la commande de batterie toujours affichée sur l’écran, d'une fonction de saut pour certains scénarios, d'un réglage du délai d'entrée, ainsi que la possibilité de choisir parmi trois niveaux de difficulté.