PATAPON 1+2 Replay - Earthend est enfin en vue sur Nintendo Switch

Classique de la PSP qui a enchanté les amateurs de jeux d'action/aventure et de rythme, la licence PATAPON est de retour sur consoles modernes avec une compilation regroupant les deux premiers opus. PATAPON 1+2 Replay propose au passage de nouvelles fonctionnalités comme des améliorations graphiques, divers niveaux de difficulté inédits et plus encore. En attendant notre test dédié, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Pour rappel, PATAPON 1+2 Replay est disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Après le départ du Tout Puissant, les Patapons se sont réfugiés dans un coin oublié du monde et sont aujourd’hui devenus de redoutables guerriers n’obéissant qu’au rythme des tambours maniés par le Tout Puissant (qui n’est autre que le joueur). Leur longue attente est enfin terminée, car le Tout Puissant est de retour pour aider les Patapons à vaincre tous les ennemis qui se dressent sur leur route et les guider vers Earthend où les attend un trésor légendaire.



PATAPON 1+2 REPLAY compile les deux premiers épisodes de la série PATAPON, sortis sur la PlayStation Portable (PSP) de Sony en 2007 et 2008, respectivement. C’est un jeu de plateforme en 2D qui associe rythme et stratégie en temps réel et dans lequel les joueurs doivent terrasser leurs adversaires pour ramener les Patapons vers Earthend. Dans le rôle du Tout Puissant, ils doivent donner des ordres rythmiques au son d’une musique entraînante dans des environnements colorés. Le jeu offre une mécanique rythmique intuitive qui exige une grande précision et un bon sens tactique pour que les Patapons leur obéissent au doigt et à l’œil.

En plus de graphismes améliorés, PATAPON 1+2 REPLAY propose également de nouveaux niveaux de difficulté, des améliorations de qualité de vie et un mode coopératif pour 1 à 4 joueurs sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent personnaliser leur armée en jouant sur les rôles et les styles de combat des Patapons : le « Hatapon » mène la charge en agitant son drapeau, le cavalier « Kibapon » charge en plein cœur de la mêlée tandis que le « Yumipon » attaque à distance en décochant des flèches. Ils peuvent aussi améliorer leurs Patapons en combinant des objets obtenus à partir des matériaux rares ramassés dans les niveaux. Avec plus de 400 types d’armes et d’équipement, les joueurs peuvent adapter leurs unités de Patapons à tous les défis et aux plus formidables ennemis.