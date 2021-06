Paris Games Week : le salon des jeux vidéo parisien est annulé pour la deuxième année consécutive et nous donne rendez-vous en 2022

La crise mondiale liée au coronavirus continue de bouleverser nos vies et nos habitudes et ce n'est sûrement pas près de s'arrêter malgré l'apparente accalmie dans laquelle nous nous trouvons en France. En effet, malgré le vaccin et quoi que l'on pense de cette crise, l'avenir semble incertain et à ce stade, il est très difficile d'être optimiste. Pas étonnant, donc, d'apprendre que la Paris Games Week, le salon parisien dédié aux jeux vidéo qui se tient généralement chaque année en octobre, ne reviendra pas cette année encore après son annulation en 2020. Plutôt que d'organiser un évènement avec de nombreuses restrictions mais aussi la probabilité qu'il soit annulé au dernier moment, les organisateurs ont préféré jeter l'éponge pour la deuxième année consécutive.

Pour rappel, après une année 2019 record qui avait vu défiler près de 317 000 visiteurs sur cinq jours , le salon aurait du fêter ses 10 ans en 2020 ... Finalement, la fête n'aura pas lieu ni en en 2020 ni en 2021 . les organisateurs auraient pu opter pour un évènement numérique mais ils ont préféré miser sur l'avenir en nous donnant rendez-vous au second semestre 2022".

Retrouvez ci-dessous le message posté sur Twitter par les organisateurs du salon.