PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse est disponible sur Nintendo Switch

SQUARE ENIX annonce que PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, la suite attendue du premier volet sortie en 2023, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est disponible depuis quelques jours dans nos colonnes. Proposé au tarif de 24,99€, vous trouverez le trailer de lancement ci-dessous.

Histoire

L’île isolée de Kameshima se trouve nichée dans la baie d’Ise.

Yuza Minakuchi est un jeune pêcheur de perles vivant sur l’île, passant ses journées en récolte sous-marine en compagnie de son meilleur ami, Azami Kumoi. Après un face à face troublant et inexplicable avec une autre version de lui-même dans les fonds marins, une série de malédictions se met à frapper l’île...

Une jeune fille d’origine inconnue, un chasseur de trésor venu d’un pays lointain, et une mystérieuse femme au foyer mènent l’enquête sur une noyade. Leurs chemins et leurs destins se rencontrent à mesure qu’ils dévoilent mystère des sirènes d’Ise, une légende depuis longtemps noyée dans les méandres de l’Histoire.

Caractéristiques