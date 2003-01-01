PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse se dévoile sur Nintendo Switch

La série PARANORMASIGHT va très prochainement s'enrichir d'un nouvel opus avec l'annonce ce jour de PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse. Dévoilé à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase, cet épisode vous conduira à Ise-Shima, au Japon, une région riche en légendes concernant les sirènes. PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse sera disponible à partir du 19 février sur l'eShop de la Nintendo Switch. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres français de prévus.

Rejoignez un groupe de personnages fascinants dans leur enquête sur les mystères des sirènes d’Ise. Dévoilez leurs différents points de vue sur l’affaire et menez l’histoire à sa conclusion poignante.

Histoire

L’île isolée de Kameshima se trouve nichée dans la baie d’Ise.

Yuza Minakuchi est un jeune pêcheur de perles vivant sur l’île, passant ses journées en récolte sous-marine en compagnie de son meilleur ami, Azami Kumoi. Après un face à face troublant et inexplicable avec une autre version de lui-même dans les fonds marins, une série de malédictions se met à frapper l’île...

Une jeune fille d’origine inconnue, un chasseur de trésor venu d’un pays lointain, et une mystérieuse femme au foyer mènent l’enquête sur une noyade. Leurs chemins et leurs destins se rencontrent à mesure qu’ils dévoilent mystère des sirènes d’Ise, une légende depuis longtemps noyée dans les méandres de l’Histoire.

