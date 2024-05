Paper Mario : La Porte Millénaire : un fan reproduit le combat de Paper Mario contre Carbocroc en stop-motion

Sorti il y a tout juste 20 ans sur GameCube, Paper Mario : La Porte Millénaire vient de s'offrir une cure de jouvence sur Nintendo Switch avec un remake / remaster tout simplement sublime. Pour marquer le coup, un fan nommé JoPro prépare depuis près de 11 mois un formidable hommage que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

En effet, ce jeune homme a réalisé un court métrage animé en stop-motion reproduisant en papier et carton un des combats emblématiques du jeu opposant Mario au dragon Carbocroc. Un véritable travail d'orfèvre digne de ce morceau de bravoure comme vous pourrez le constater par vous-même avec la vidéo et les images ci-dessous.​

Pour rappel, Paper Mario : La Porte Millénaire est disponible actuellement sur Nintendo Switch.

From concept to final release, this project took 11 months to complete. Not gonna lie, I'm pretty nervous for tomorrow, it's bittersweet.



I've never put so much time into one thing purely out of passion before. It feels good!



I encourage everyone to never stop being creative! pic.twitter.com/46bp2xmr0U