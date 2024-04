Paper Mario : La Porte Millénaire : aperçu du Port-Lacanaïe sur Nintendo Switch

Sorti il y a précisément 20 ans sur GameCube, Paper Mario : La Porte Millénaire est un jeu qui a marqué une génération de gamers.

Souvent cité en référence pour critiquer les derniers Paper Mario, les fans vont pouvoir confronter leur souvenir à la réalité puisqu'à l'instar de Super Mario RPG, l'année dernière , Paper Mario : La Porte Millénaire revient le mois prochain sur Nintendo Switch avec de nouveaux graphismes. Il s'agit à priori du même jeu, développé à parti du code source original mais entièrement refait.

En attendant de pouvoir juger sur pièces, Nintendo a publié un court trailer nous montrant à quoi ressemble le Port-Lacanaïe sur Nintendo Switch. L'occasion de constater que si dans le fond, rien ne semble changer, du côté de la forme, le jeu ressemble désormais beaucoup aux derniers opus notamment à Paper Mario : Color Splash et à Paper Mario : The Origami King.

Pour rappel, Paper Mario : La Porte Millénaire sera disponible le 23 mai 2024 sur Nintendo Switch.

Rogueport is where the story of #PaperMarioTheThousandYearDoor begins to unfold. Join Mario in this epic paper-adventure coming to #NintendoSwitch on May 23. pic.twitter.com/1LBqhYGcTw