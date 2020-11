Les Palicos sortent leurs griffes dans le dernier trailer du film Monster Hunter

Jeux vidéo + Paul W. S. Anderson + Milla Jovovich = souvent des cris d'horreur, et pas simplement devant les adaptations cinématographiques de Resident Evil (un homme, pourtant en très bonne santé, vient de s'évanouir devant son écran à la simple évocation de ces films.) Autant dire que lorsque l'on a appris que Paul et Milla se retrouvaient une nouvelle fois pour l'adaptation de Monster Hunter au cinéma, les fans de la licence de Capcom n'ont pas vraiment eu envie de chanter la Cucaracha. Pourtant, comme souvent tant que le film n'est pas sorti, beaucoup veulent y croire quand même. Et peut-être que le miracle aura lieu ? En tout cas, la dernière bande annonce diffusée en Chine est plutôt spectaculaire. Elle montre différents "Monstres" sympas et quelques techniques pour les abattre assez fidèles aux jeux... Elle nous permet en outre d'entrevoir un Palico...

Monster Hunter, le film aurait du déjà sortir mais il a été repoussé plusieurs fois à cause de la crise sanitaire mondiale. En France, il faudra attendre l'année prochaine tandis qu'aux Etats-Unis il est encore prévu pour la dernière semaine de décembre. Il est aussi possible que le film finisse par débarquer directement sur Netflix ou un autre service de vidéo par abonnement comme cela est arrivé à quelques films déjà...