Le film Monster Hunter dévoile 2 nouvelles affiches

Nouvelle licence de jeu vidéo à passer par la case du septième art, le film Monster Hunter avec Milla Jovovich et Tony Jaa au casting et réalisé par Paul W. S. Anderson (Resident Evil) s'offre deux nouvelles affiches publicitaires révélées par le site IGN. Ces dernières mettent en avant les deux acteurs cités plus haut, tenant chacun des armes emblématiques de la licence, confectionnés à partir des restes des monstres que l'on chasse dans la licence : la Giant Jawblade et le Great Hunter’s Bow.

Si on reste encore dubitatif quant à la qualité du produit final, il ne nous reste qu'à patienter jusqu'à ce que ce qu'un premier trailer nous soit révélé officiellement. En attendant, nous savons déjà que le film est prévu dans les salles américaines le 4 septembre 2020 .

Source : Ign