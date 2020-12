Monster Hunter : une blague jugée raciste provoque la controverse et le report en catastrophe de la sortie du film en Chine

Monster Hunter, le film est sensé être l'un des gros évènements à venir au cinéma lorsque ceux-ci rouvriront (on l'espère) l'année prochaine en France. Reporté un peu partout dans le monde, le film aurait cependant du faire, il y a quelques jours, ses débuts sur grand écran en Chine, probablement le marché le plus important pour ses producteurs. Cependant à quelques heures seulement de sa sortie, celle-ci a été annulée et reportée en catastrophe via une note succincte envoyée à tous les distributeurs. La raison de ce report brutal n'y était pas expliquée... Seulement, très vite le lien a été fait avec une blague reprenant une très vieille comptine jugée raciste entendue dans le film et qui est une sorte de jeu de mot faisant rimer Japonais, Chinois et genoux sales 'Chinese, Japanese, dirty knees - look at these?".

En Chine, le scandale est énorme et les réseaux sociaux s'enflamment au point que Capcom s'est fendu d'un tweet pour expliquer être conscient de la situation et rappeler au passage qu'il n'avait rien à voir avec la production du film ! A priori, le film aurait été retiré des écrans, le temps de supprimer cette séquence. On attend évidement une réaction officielle.

Pour rappel, Monster Hunter, le Film est attendu en France le 21 mars 2021.

Breaking: All showtimes of Monster Hunter are being cancelled in China. Theaters exhibitors got notification in midnight without clearly reason, but industry believe it's because a racist joke about Chinese after audience reflected on social media. — Gavin (@gavinfeng97) December 4, 2020

Great writing in the Monster Hunter movie... pic.twitter.com/jTRnKOClCi — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 4, 2020