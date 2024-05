PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs - Que le meilleur PAC gagne !

La boule jaune de Bandai Namco est de retour sous un nouveau jour avec la sortie de PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs. Se présentant comme un Battle Royale qui verra s'affronter 64 joueurs dans des labyrinthes interconnectés avec une option crossplay, le jeu est disponible en édition Standard ou Deluxe sur Nintendo Switch depuis le 9 mai 2024. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous.

Dans PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS, tout est mangeable… sauf le labyrinthe. Les joueuses et les joueurs doivent dévorer des gommes, des bonus, des fantômes et même leurs adversaires dans des labyrinthes interconnectés pour rester le dernier PAC en lice et décrocher le titre de Champion des gloutons. Premier jeu PAC-MAN multijoueur et multiplateforme, il intègre également un système d’amis qui permet de jouer avec trois amis, de suivre leur progression ou de les regarder pendant une partie. Le jeu propose un mode Élimination orienté arcade dans lequel des joueurs de tout niveau s’affrontent pour gagner des Jetons échangeables contre des accessoires de personnalisation, et un mode Classé où des joueurs de niveau similaire cherchent à gagner de l’EXP pour progresser au classement régional ou mondial.

Dans un jeu où les PAC peuvent s’entre-dévorer, tout peut arriver ! PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS propose aux joueurs des bonus qui améliorent leur personnage (vitesse, bouclier et plus encore) ou qui envoient les fantômes à la poursuite de vos adversaires. Pour se démarquer, ils pourront bien sûr compter sur leur talent, mais aussi sur les nombreuses options de personnalisation (corps, tête, accessoires) permettant de créer un PAC unique, inventif et coloré qui épatera les autres joueurs.