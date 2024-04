Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs - Devenez le champion des gloutons début mai sur Nintendo Switch

Qui aurait pu penser que plus de 40 ans après sa création, la petite boule jaune Pac-Man serait encore présente sur l'univers vidéoludique ? En 2024, Bandai Namco revient en force en présentant son personnage iconique dans un nouveau jeu vidéo de type Battle Royale : Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs. Si nous n'avions jusqu'alors pas de date de sortie à nous mettre sous la dent, Bandai Namco vient de confirmer que le Battle Royale réunissant jusqu'à 64 joueurs sera disponible à partir du 9 mai 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Véritable hommage à l’insatiable appétit de PAC-MAN, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS est un jeu dans lequel tout est mangeable… à l’exception du labyrinthe. Les joueurs doivent dévorer leurs adversaires dans des labyrinthes interconnectés pour rester le dernier PAC en lice et décrocher le titre de Champion des gloutons. Ils peuvent prendre l’avantage sur les autres joueurs ou sur les fantômes en utilisant les bons bonus au bon moment : bouclier, vitesse améliorée et bien plus encore. Les joueurs peuvent même aider les fantômes pour leur permettre de dévorer non seulement les pac-gommes et les fruits, mais aussi les PAC contrôlés par leurs adversaires !

Afin de plaire au plus grand nombre, le jeu propose un mode Élimination orienté arcade dans lequel des joueurs de tout niveau s’affrontent pour gagner des Jetons échangeables contre des accessoires de personnalisation, et un mode Classé où des joueurs de niveau similaire cherchent à gagner de l’EXP pour progresser au classement. Ils peuvent personnaliser leur PAC grâce à d’innombrables options de corps, de têtes et d’accessoires de visage et, avec 63 autres joueurs par match, rien ne sera trop clinquant pour sortir du lot ! Enfin, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS inclut un système d’amis qui permettra aux joueurs de jouer avec leurs amis, de suivre leur progression ou de les regarder pendant une partie.