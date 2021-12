Overwatch : la Féérie Hivernale a commencé sur Nintendo Switch

Si vous êtes du genre à enchaîner les parties d'Overwatch sur Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre qu'un nouvel événement a actuellement lieu dans le jeu. Blizzard Entertainment a en effet dévoilé dans un nouveau trailer le lancement de la Féérie Hivernale. Pour découvrir le contenu qui vous attend, nous vous laissons découvrir le communiqué ci-dessous, ainsi que le trailer dédié.

Blizzard Entertainment annonce aujourd'hui le grand retour de la Féerie Hivernale dans Overwatch sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Les joueurs vont pouvoir obtenir six nouveaux modèles légendaires et bénéficier de promotions sur les modèles des années précédentes.

De plus, tous les chocs hivernaux existants, soit Congélimination en 4c4, Opération Boule de Neige, Chasse au Yéti et Combat à Mort de Boules de Neige, sont de retour. La Féerie Hivernale sera disponible jusqu’au 6 janvier 2022.

Les défis hebdomadaires sont de retour pour la Féerie Hivernale, et permettront de déverrouiller des récompenses à durée limitée en remportant neuf parties (quelles qu’elles soient).

Parmi ces récompenses, les joueurs retrouveront des icônes de joueur, des tags et des modèles épiques : Semaine 1 : Tracer flot de laine Semaine 2 : Symmetra gui Semaine 3 : Brigitte chocolat à la menthe poivrée



De nouveaux objets ornementaux font également leur apparition :