Overwatch : l'événement Halloween Terrifiant édition 2020 commence

Si vous suivez un peu l'actualité et que vous êtes un joueur vétéran du célèbre FPS de Blizzard à savoir Overwatch, aujourd'hui est un jour particulier. En effet, comme chaque année le jeu organise différents événements festivaux en jeu avec à la clef de nouveaux cosmétiques (apparences, tags, emotes, entrées en scène, etc.) et qui dit mois d'octobre dit évidemment Halloween. Teasé il y a quelques jours de cela (voir notre news ici), l'événement Halloween d'Overwatch débute dès maintenant . Disponible jusqu'au 3 novembre 2020 , de nouveaux cosmétiques réalisés spécialement pour Halloween vous attendent dans le jeu afin de fêter dignement cet événement :

Apparences :

D.VA - Shin-Ryeong (Légendaire)

(Légendaire) Genji - Karasu-Tengu (Légendaire)

(Légendaire) Hanzo - Dai-Tengu (Légendaire)

(Légendaire) Sigma - Hollandais Volant (Légendaire)

(Légendaire) Winston - Loup-Garou (Légendaire)

(Légendaire) Echo - Poupée de Chiffon (Epique)

(Epique) Sombra Fanstasma (Epique)

(Epique) Brigitte - Pierre (Epique)

Emote :

Reinhardt - Démarche de Zombie

Entrées en scène :

Fatale - Petite araignéé

- Petite araignéé Pharah - Tir sur cible

et bien plus encore !

L'occasion idéale pour refaire quelques parties avec ses amis d'autant plus que le jeu est gratuit cette semaine sur Nintendo Switch grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online (voir notre news ici). Petit bonus, tous les cosmétiques des anciens événements Halloween seront aussi obtenables durant l'événement. Retrouvez dès maintenant ci-dessous la bande annonce de cet événement.

