Overwatch : l'événement nouvel an chinois bœuf est disponible

L'événement du nouvel an lunaire chinois vient de débuter sur Overwatch. Cette c'est l'année du Bœuf qui est sous les feux des projecteurs. Une nouvelle fois, Blizzard honore sa coutume et revient cette année de plus belle avec de nouveaux cosmétiques à l'appel. Comme à son habitude, cet événement sera limité dans le temps et se terminera le 25 février 2021 . Voici la liste complète des nouveaux cosmétiques qui font leur apparition :

Apparences :

Ashe - Chasseuse de tigre (Légendaire)

(Légendaire) Bastion - Feu du Dragon (Légendaire)

(Légendaire) Echo - Kkachi (Légendaire)

(Légendaire) Fatale - Serpent pâle (Légendaire)

(Légendaire) Orisa - Démon taureau (Légendaire)

(Légendaire) Batiste - Secouriste de terre cuite (Epique)

(Epique) Faucheur - Garde Impérial (Epique)

(Epique) McCree- Xiake (Epique)

Entrées en scène :

D.VA - Bouquet Final

- Bouquet Final Echo - Eventails

- Eventails Symmetra - Taureau étiencelant

et bien plus encore !

Pour rappel, Overwatch est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Il vous faudra inévitablement un abonnement Nintendo Switch Online pour pouvoir jouer au jeu. Ne manquez pas non plus la Blizzconline 2021 (entièrement en ligne) qui se tiendra du 19 au 20 février et où Bizzard nous donnera plus d'informations sur Overwatch 2. Nous vous souhaitons un bon événement à tous.

Prêts pour le feu d’artifice ?

L’année du Bœuf commence le 4 février dans Overwatch ! pic.twitter.com/7j5T2haupi — Overwatch (@OverwatchFR) February 2, 2021

Source : Youtube