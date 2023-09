Osyaberi! Horijyo! Gekihori: Anna Holinski saves the universe, alright?! - Découvrez notre longue vidéo de gameplay

Disponible depuis aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch, Osyaberi! Horijyo! Gekihori: Anna Holinski saves the universe, alright?! vous propose de vivre une expérience shoot'em up totalement barrée en compagnie de la chasseuse de trésors Anna Holinski. Si nous avons déjà été conquis par le jeu comme l'en atteste notre test dédié, nous vous proposons de découvrir ci-dessous notre vidéo de gameplay maison qui vous permettra d'avoir un aperçu de l'action non-stop qui vous est proposé.

Anna Holinski est une chasseuse de trésors qui adore déterrer des pierres précieuses. Un matin, elle découvre avec effroi que tous les minéraux ont été volés par des ovnis. Il est temps de creuser par-delà le ciel plutôt que sous terre, et de rattraper ces voleurs venus de l'espace !

Osyaberi! Horijyo! Gekihori est un Cute ‘Em Up japonais où vous pouvez jouer à votre rythme : si vous êtes débutant, collaborez avec un ami, trouvez des améliorations et terminez chaque niveau un par un. Si vous êtes expert en arcade, essayez de terminer le jeu en un seul essai, obtenez des succès difficiles et débloquez tous les secrets !