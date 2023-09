Osyaberi! Horijyo! Gekihori: Anna Holinski saves the universe, alright?! - Un nouveau shoot'em up à destination de la Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de schmup, vous serez ravis d'apprendre Osyaberi! Horijyo! Gekihori: Anna Holinski saves the universe, alright?! sera disponible à partir du 21 septembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Initialement réservé au marché japonais, CLOUDS Play Company a signé un partenariat avec First Press Games pour proposer leur jeu sur les eShop occidentaux. De plus, une démo est accessible dès maintenant pour ceux qui aimeraient essayer le titre avant sa sortie.

Anna Holinski est une chasseuse de trésors qui adore déterrer des pierres précieuses. Un matin, elle découvre avec effroi que tous les minéraux ont été volés par des ovnis. Il est temps de creuser par-delà le ciel plutôt que sous terre, et de rattraper ces voleurs venus de l'espace ! Osyaberi! Horijyo! Gekihori est un Cute ‘Em Up japonais où vous pouvez jouer à votre rythme : si vous êtes débutant, collaborez avec un ami, trouvez des améliorations et terminez chaque niveau un par un. Si vous êtes expert en arcade, essayez de terminer le jeu en un seul essai, obtenez des succès difficiles et débloquez tous les secrets ! Un gameplay Arcade, rapide à prendre en main

Convient aussi bien aux débutants qu'aux vétérans

2 campagnes d'histoire différentes, avec plusieurs modes pour chacune

Mode coopération à 2 joueurs disponible

Obtenez les meilleurs scores, des secrets et des succès

Voix off japonaise originale, disponible avec des sous-titres en anglais La sortie internationale d' Osyaberi! Horijyo! Gekihori inclut le mode Umelda. Il s'agit d'un DLC de la version originale japonaise, qui comprend la suite de l'histoire, des nouveaux niveaux, des voix de personnages et des défis supplémentaires ! Attention ! Anna est peut-être la chasseuse de trésors la plus excentrique et bavarde de l'univers, pour le meilleur ou pour le pire ! Vous pouvez activer ou désactiver ses interventions dans les options, selon vos préférences personnelles.

Source : Nintendo