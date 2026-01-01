Orbitals s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch 2

Le développeur de jeux tokyoïte Shapefarm et l’éditeur Kepler Interactive ont dévoilé une toute nouvelle video de gameplay pour leur prochain jeu d’aventure coopératif à 2 joueurs inspiré des animes rétro, Orbitals, qui sortira cet été exclusivement sur Nintendo Switch 2. En attendant d'enfin connaître la date de sortie précise du jeu, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Cette nouvelle vidéo inclut les commentaires de deux responsables créatifs de Shapefarm : le game director, Jakob Lundgren, et le directeur créatif, Marcos Ramos. Ensemble, ils explorent une station spatiale abandonnée au gameplay asymétrique: un des joueurs doit constamment recharger la batterie du drone CH1B1 avec le canon à faisceau, tandis que l’autre joueur doit utiliser le grappin pour attraper des objets, actionner des leviers et ouvrir des portes afin de progresser. Orbitals offre de nombreux scénarios et énigmes uniques tout au long du jeu, ajoutant de nouvelles dimensions et de nouvelles façons d’intéragir avec l’environnement. Les joueuses et les joueurs vont devoir faire preuve d’ingéniosité tout en utilisant les différents outils à leur disposition afin de réussir leurs missions. ​