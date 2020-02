One Piece : Pirate Warriors 4 s'offre un nouveau trailer

C'est via la chaîne Youtube de Bandai Namco que nous apprenons qu'un nouveau trailer est disponible pour One Piece : Pirate Warriors 4 mettant en scène les 2 célèbres empereurs du Nouveau Monde à savoir : Kaido et Big Mom. Cette vidéo promotionnelle nous permet d'en savoir plus sur leurs attaques et leurs coups spéciaux, qui semblent assez dévastateurs. Nous vous laissons d'ailleurs juger par vous-même en la visionnant ci-dessous.

Pour rappel le jeu est prévu pour le 27 mars 2020 en France sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC, et le jeu bénéficiera d'une fin alternative au manga pour l'arc du pays de Wa étant donné que cet arc n'est pas encore officiellement terminé.

Source : Youtube