One Piece : Pirate Warriors 4 s'offre un nouveau trailer en live action

Episode le plus aboutit de la saga à ce jour, One Piece : Pirate Warriors 4 prendra la mer destination la Nintendo Switch le 27 mars 2020 . En attendant de pouvoir faire nos preuves en tant que pirates émérites, Bandai Namco nous offre ce jour un tout nouveau trailer en live action. En plus de nouvelles images inédites, ce trailer met en avant le mode co-op online, qui permettra non seulement d'arpenter les map entre ami, mais aussi combattre des boss géants.

Il ne reste plus qu'à choisir avec quels nakama vous partirez à la conquête des mers lorsque One Piece : Pirate Warriors 4 sera disponible. Bandai Namco en profite d'ailleurs dans sa vidéo pour faire un rappel sur les bonus de précommande, ainsi que l'existence de son édition collector.