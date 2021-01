Olija se dévoile encore plus dans une bande-annonce de lancement animée

Attendu pour le 28 janvier prochain , le dernier jeu indépendant édité par Devolver Digitale Olija vient de s'offrir une bande-annonce de lancement réalisée intégralement en animation, après une bande-annonce centrée sur l'histoire du titre. L'occasion d'en prendre pleins les yeux avec une animation soignée et de faire monter la hype a quelques jours de la sortie.

Olija est un jeu qui suit les aventures et tribulations de Faraday lorsqu'il se retrouve échoué sur les côtes de Terraphage, un mystérieux pays dont le jeune homme est désormais captif. Armé d'un harpon légendaire, il trouve d'autres naufragés et tente de fuir cette contrée hostile pour regagner sa terre natale.

À l'occasion d'explorations dangereuses, de narrations palpitantes et de combats redoutables, vous découvrirez un monde étrange et ses habitants, dont Olija, une jeune femme énigmatique à laquelle Faraday se lie au fil du temps. Inspiré par les aventures cinématiques et les contes de cape et d'épée, Olija est une histoire sur les dangers que représente l'inconnu quand on doit faire face à l'adversité.

Caractéristiques :