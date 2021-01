Olija le jeu d'action au harpon se dévoile dans une nouvelle bande-annonce centrée sur l'histoire avant sa sortie

Olija (prononcez Oliya) se dévoile à quelques jours de sa sortie dans une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire. Attendu pour le 28 janvier prochain , le titre est développé par Thomas Olsson et le Skeleton Crew Studio et édité par Devolver Digital l'éditeur spécialiste des indépendants qu'on ne présente plus. Centré sur l'histoire de marin Faraday qui se perd en mer dans un pays étrange. Le jeu possède des éléments de Rpg, mélangés à du Metroidvania. Le gameplay est centré sur le harpon magique que manie le protagoniste du jeu, il peut le lancer à volonté et se téléporter vers lui si celui-ci s'accroche quelque part ou sur quelque chose. La bande-annonce nous en apprend plus sur l'univers et notamment cette fameuse Olija qui n'est autre qu'une lady de sang royal au style très japonais.

Si vous désirez en apprendre plus sur Olija, cette bande-annonce vous donne un meilleur aperçu du style graphique et de l'histoire du jeu, vous pouvez la visionner ci-dessous, avec en outre quelques informations supplémentaires données par l'éditeur.

Armé d'un harpon légendaire, il trouve d'autres naufragés et tente de fuir cette contrée hostile pour regagner sa terre natale. À l'occasion d'explorations dangereuses, de narrations palpitantes et de combats redoutables, vous découvrirez un monde étrange et ses habitants, dont Olija, une jeune femme énigmatique à laquelle Faraday se lie au fil du temps. Inspiré par les aventures cinématiques et les contes de cape et d'épée, Olija est une histoire sur les dangers que représente l'inconnu quand on doit faire face à l'adversité. Explorez un monde mystérieux et façonné à la main, dont les origines sont inspirées par les légendes de marins et la fantasy orientale.

Maîtrisez le Harpon de légende et laissez-vous envoûter par un gameplay où plateforme, puzzle et combat font peau neuve.

Secourez des naufragés et faites la connaissance de personnages insolites pour en apprendre plus au sujet de Terraphage et de l'énigmatique Olija.

Superbe bande-son mélancolique teintée de Flamenco, de lo-fi et de musique japonaise traditionnelle.

Fabriquez des chapeaux magiques !

Olija launches in one week and @SkeletonCrewEN has a lovely story trailer to get you ready for a grand adventure!https://t.co/qPUVoJfyHg pic.twitter.com/dD4FAgDhJ3 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 22, 2021

