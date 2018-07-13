OCTOPATH TRAVELER et OCTOPATH TRAVELER II annoncés sur Nintendo Switch 2

À l'occasion du 8ème anniversaire de la licence Octopath Traveler, Square Enix vient d'annoncer la sortie en octobre prochain de OCTOPATH TRAVELER et de OCTOPATH TRAVELER II en versions physiques (une par épisode et au format Game Key) et en version dématérialisée sur Nintendo Switch, à l'unité à 59,99€ ou en pack à 74,99€. Une occasion pour re-découvrir ces 2 J-RPG en HD-2D avec une résolution et une fréquence d’images améliorées. Point négatif en revanche pour les possesseurs des versions Nintendo Switch :

Aucun patch d'amélioration ne sera proposé pour passer à la version Nintendo Switch 2

Les sauvegardes des versions Nintendo Switch ne seront pas compatibles avec les versions Nintendo Switch 2.

Pas de remise apparemment proposée pour ceux ayant déjà les versions numériques sur Nintendo Switch

Vous l'aurez compris, ces deux versions seront finalement principalement destinées aux joueurs n'ayant pas encore découvert la licence sur Nintendo Switch, et qui souhaitent profiter de performances optimales. Si les joueurs européens devront attendre le 1er octobre 2026 pour mettre la main sur ces éditions, le public japonais peut accéder dès aujourd'hui à ces versions adaptées à la Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo