Nintendo Switch 2
Octopath Traveler 0 s'offre une nouvelle mise à jour
Par ggvanrom - Il y a 10 heures
Disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, OCTOPATH TRAVELER 0 a su offrir une aventure extrêmement riche aux fans de la licence, et ce malgré l'absence d'une traduction française. Pour finir le mois de janvier comme il se doit, Square Enix a confirmé la mise en ligne d'une nouvelle mise à jour qui vise à corriger quelques défauts, à savoir :
- Amélioration de la qualité sonore.
- Amélioration des performances globales du jeu.
- Correction d'un problème empêchant l'intérieur du musée de changer après sa mise à niveau.
- Correction d'un problème empêchant le déblocage normal des succès sur certaines plateformes.
- Correction d'un problème empêchant l'enregistrement correct des données sur certaines plateformes.
- Autres corrections de bugs mineurs.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, notre test garanti sans spoil est disponible juste-ici.
An Octopath Traveler 0 update. pic.twitter.com/U8gSecYPPJ— Square Enix HD-2D Games – Octopath Traveler 0 (@HD2DGames) January 30, 2026