Nintendo Switch 2

Octopath Traveler 0 s'offre une nouvelle mise à jour

Par ggvanrom - Il y a 10 heures

Disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, OCTOPATH TRAVELER 0 a su offrir une aventure extrêmement riche aux fans de la licence, et ce malgré l'absence d'une traduction française. Pour finir le mois de janvier comme il se doit, Square Enix a confirmé la mise en ligne d'une nouvelle mise à jour qui vise à corriger quelques défauts, à savoir : 

  • Amélioration de la qualité sonore.
  • Amélioration des performances globales du jeu.
  • Correction d'un problème empêchant l'intérieur du musée de changer après sa mise à niveau.
  • Correction d'un problème empêchant le déblocage normal des succès sur certaines plateformes.
  • Correction d'un problème empêchant l'enregistrement correct des données sur certaines plateformes.
  • Autres corrections de bugs mineurs.

Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, notre test garanti sans spoil est disponible juste-ici.

OCTOPATH TRAVELER 0
Square Enix

  • 04 décembre 2025
  • 04 décembre 2025
  • 04 décembre 2025

Sur le même sujet

19
Image news
Voeux 2026 Nintendo-Master - adieu 2025, bonjour 2026 !
4
Image news
OCTOPATH TRAVELER 0 dévoile le futur de la saga en HD-2D
3
Image news
OCTOPATH TRAVELER 0 : une démo gratuite disponible sur Nintendo S...