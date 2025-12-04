Octopath Traveler 0 s'offre une nouvelle mise à jour

Disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, OCTOPATH TRAVELER 0 a su offrir une aventure extrêmement riche aux fans de la licence, et ce malgré l'absence d'une traduction française. Pour finir le mois de janvier comme il se doit, Square Enix a confirmé la mise en ligne d'une nouvelle mise à jour qui vise à corriger quelques défauts, à savoir :

Amélioration de la qualité sonore.

Amélioration des performances globales du jeu.

Correction d'un problème empêchant l'intérieur du musée de changer après sa mise à niveau.

Correction d'un problème empêchant le déblocage normal des succès sur certaines plateformes.

Correction d'un problème empêchant l'enregistrement correct des données sur certaines plateformes.

Autres corrections de bugs mineurs.

Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, notre test garanti sans spoil est disponible juste-ici.