No More Heroes 3 - Les héros extraterrestres prennent la pose le temps d'un trailer

Nouveau jeu développé par Grasshopper Manufacture à destination de la Nintendo Switch, No More Heroes 3 sera un des titres à ne pas manquer ce mois d'août sur Nintendo Switch. En attendant de pouvoir reprendre le contrôle de Travis et de son cultissime Beam Katana, Nintendo nous offre un nouveau trailer mettant en avant les 10 assassins extra-terrestres que nous devrons affronter durant cette nouvelle aventure.

No More Heroes 3 est officiellement attendu pour le 27 août 2021 sur Nintendo Switch.