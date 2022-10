No Man's Sky ne comportera aucune microtransaction sur Nintendo Switch et c'est son créateur qui l'affirme

À quelques jours de prendre enfin son envol sur Nintendo Switch, No Man's Sky souhaite rassurer encore une fois les fans en assurant qu'il est toujours sur le bon chemin de la redemption depuis son lancement catastrophique en 2016 . Son créateur, le désormais bien connu (et pas que pour de bonnes raisons) Sean Murray a tenu à assurer que le jeu ne comportera tout bonnement aucune microtransaction.

Depuis son lancement, le jeu n'a eu de cesse d'être "corrigé" via des mises à jour gratuites déployées régulièrement par Hello Games (les créateurs du jeu). Si aujourd'hui le jeu peut être considéré comme franchement bon et très proche de la vision initiale annoncée par Sean Murray, il faut tout de même rappeler que No Man's Sky s'est initialement vendu sur des mensonges avant de finalement renaître gratuitement de ses cendres grâce au support incroyable qu'ont prodigué ses développeurs au fil des années. Voulant rassurer les fans inquiets de voir le support du jeu via ces différentes mises à jour aussi salvatrices que généreuse prendre soudainement fin, Sean Murray a déclaré ceci au média Nintendolife.

Beaucoup de gens nous disent qu'il existe plusieurs modèles commerciaux alternatifs mais nous apprécions notre modèle et nous aimons vraiment travailler sur le jeu. Nous avons cette communauté vraiment positive et accueillante pour laquelle je suis vraiment ravi de faire des mises à jour et de continuer à m'occuper de ce jeu.

Interrogé au sujet des microtransactions très présentes dans des jeux régulièrement mis à jour eux aussi gratuitement tels Fortnite ou Rocket League, le créateur de No Man's Sky a répondu ceci :

C'est cool qu'ils puissent faire ça, c'est génial, mais ce n'est pas ce que nous faisons, nous sommes différents. C'est probablement très naïf, mais il y a des raisons historiques pour lesquelles nous nous sommes lancés sans microtransactions, des raisons qui nous poussent à penser que notre modèle est le bon modèle actuellement pour notre jeu.

De quoi promettre un bel avenir gratuit à No Man's Sky dès son atterrissage sur Nintendo Switch le 7 octobre prochain .

Source : Nintendolife