Le président de Nintendo annonce de nombreux jeux en 2021 pour prolonger le cycle de vie de la Nintendo Switch

Aujourd'hui, Nintendo organisait un briefing en ligne dédié à la gestion de l'entreprise. Durant la session, Shuntaro Furukawa, l'actuel président de Nintendo a déclaré que la société japonaise prévoyait de sortir de " nombreux jeux en 2021 " sur Nintendo Switch et qu'elle allait "continuer à développer du matériel pour proposer des offres de divertissement uniques" sans pour autant donner plus de précisions. La Nintendo Switch est dans sa quatrième année et Nintendo compte bien lui donner un coup de boost l'année prochaine de façon à prolonger son cycle de vie.

D'ailleurs après une année exceptionnelle en terme de ventes, la Nintendo Switch devrait continuer sur sa lancée et ne pas trop souffrir de la concurrence des nouvelles consoles de la concurrence. Certains analystes attendent même une nouvelle flambée des ventes pour les fêtes.

Source : Bloomberg