NIS Classics Volume 2 - La nouvelle compilation de Nippon Ichi Software s'offre un trailer de lancement sur Nintendo Switch

Toujours dans son optique de redorer le blason de son catalogue de licences injustement éclipsées par un certain Disgaea, Nippon Ichi Software a sorti ce vendredi 13 mai une nouvelle compilation dénommée Prinny Presents NIS Classics Volume 2. Cette dernière comprend les titres suivants :

En plus de la sortie sur l'eShop, Prinny Presents NIS Classics Volume 2 a également eu le droit à une version physique deluxe proposant le contenu suivant :

A propos du jeu :

Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, suivez l’histoire de Lord Zetta, un maître dans l’art de la guerre, dans sa quête pour envahir et réclamer des Sous-Mondes…. en tant que livre !? En utilisant des stratégies vicieuses, de puissantes magies et un vaste arsenal d’armes mortelles, Lord Zetta ne reculera devant rien pour conquérir les terres ennemies. Déployez votre armée grâce au système INVITE, une des mécaniques uniques du jeu qui vous permet de l’invoquer et de la déployer sur le champ de bataille, pour ainsi dominer vos ennemis !

Avec Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman votre envie de partir à la conquête de nouvelles terres n’en est que plus forte grâce au système de personnalisation ultime vous permettant de créer votre personnage de la tête aux pieds ! Conçu pour mettre vos ennemis directement sur le banc de touche, il devra également établir une base et parcourir une myriade de niveaux, générés aléatoirement, faisant partie intégrante de votre histoire !

Caractéristiques :